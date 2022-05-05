Вучич заявил об усложнении позиции Сербии после слов Путина о Косово и Донбассе

Президент Сербии Александр Вучич заявил в четверг, 5 мая, что заявление президента РФ Владимира Путина об аналогии между конфликтом в Косово и Донбассе только усложнило позицию страны.

Ранее, 26 апреля, Путин в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем напомнил о решении международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми. Президент РФ также заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.

«Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. Обо всем этом я буду говорить завтра (в обращении к гражданам. — Ред.), в политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», — цитирует его «РИА Новости».

4 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все страны Западных Балкан должны войти в Евросоюз, включая и Косово.

18 марта президент Сербии осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово. Он напомнил о принятых без решения Совбеза ООН жестких решениях в ущерб Сербии.

В сентябре 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия с тревогой отмечает нарастание напряженности в Косово, спровоцированной безответственными действиями косовско-албанских властей. По ее словам, действия Приштины не получают должной оценки ни из Брюсселя, ни из Вашингтона.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.