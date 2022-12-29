Президент Сербии Вучич отменил состояние высшей боеготовности

Президент Сербии Александр Вучич отменил состояние высшей боеготовности Вооруженных сил республики. Об этом 29 декабря сообщает агентство Танјуг со ссылкой на источник.

«Состояние высшей боевой готовности сербских вооруженных сил, объявленное три дня назад из-за ситуации на севере Метохии, было отменено в четверг решением <…> Вучича», — указано в сообщении агентства.

Ранее, 29 декабря, стало известно о том, что в Косово и Метохии сербы начали убирать баррикады. Отмечается, что полностью разобрана баррикада на самом крупном контрольно-пропускном пункте (КПП) на въезде в Косово и Метохию «Мердаре».

За день до этого сербский президент поблагодарил РФ за политическую поддержку в период обострения ситуации с Косово и Метохией. Ранее в этот день Вучич призвал этнических сербов прекратить протесты против властей Приштины и убрать возведенные баррикады.

27 декабря сербский министр обороны Милош Вучевич рассказал о том, что президент республики отдал приказ привести Вооруженные силы страны в высшую степень боевой готовности. Он добавил, что сербская армия, предотвращая насилие и террор, защищает территориальную целостность и суверенитет страны, а также защищает всех граждан Сербии.

10 декабря местные СМИ сообщали, что баррикады были возведены на севере края в знак протеста против задержания бывшего сотрудника полиции Деяна Пантича. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.