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Президент Сербии Вучич отменил состояние высшей боеготовности

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Фото: REUTERS/Florion Goga
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Президент Сербии Александр Вучич отменил состояние высшей боеготовности Вооруженных сил республики. Об этом 29 декабря сообщает агентство Танјуг со ссылкой на источник.

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«Состояние высшей боевой готовности сербских вооруженных сил, объявленное три дня назад из-за ситуации на севере Метохии, было отменено в четверг решением <…> Вучича», — указано в сообщении агентства.

Ранее, 29 декабря, стало известно о том, что в Косово и Метохии сербы начали убирать баррикады. Отмечается, что полностью разобрана баррикада на самом крупном контрольно-пропускном пункте (КПП) на въезде в Косово и Метохию «Мердаре».

За день до этого сербский президент поблагодарил РФ за политическую поддержку в период обострения ситуации с Косово и Метохией. Ранее в этот день Вучич призвал этнических сербов прекратить протесты против властей Приштины и убрать возведенные баррикады.

27 декабря сербский министр обороны Милош Вучевич рассказал о том, что президент республики отдал приказ привести Вооруженные силы страны в высшую степень боевой готовности. Он добавил, что сербская армия, предотвращая насилие и террор, защищает территориальную целостность и суверенитет страны, а также защищает всех граждан Сербии.

10 декабря местные СМИ сообщали, что баррикады были возведены на севере края в знак протеста против задержания бывшего сотрудника полиции Деяна Пантича. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

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