На севере Косова и Метохии сербы начали разбирать баррикады

В Косово и Метохии сербы начали убирать баррикады. Об этом сообщил портал NOVOSTI в четверг, 29 декабря.

Отмечается, что полностью разобрана баррикада на самом крупном контрольно-пропускном пункте (КПП) на въезде в Косово и Метохию «Мердаре».

Начался разбор баррикад в других ключевых точках края.

«Баррикада на Мердаре, которую возвела группа граждан в поддержку арестованных сербов, после их вчерашнего освобождения только что убрали. Ожидается, что другие баррикады будут снесены», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день президент Сербии Александр Вучич сообщил о скором разборе баррикад. Он отметил, что баррикады будут разобраны в срок от 24 до 48 часов.

Также Вучич получил письмо от граждан с баррикад, где сказано, что они оставят заграждения навсегда, если продолжится террор Приштины над сербским населением. Они потребовали от Белграда гарантий, что он никогда не признает независимость Косово в любой форме.

За день до этого сербский лидер пообещал сделать всё возможное для сохранения мира, стабильности и защиты сербов в Косово и Метохии.

Сербы больше двух недель несут дежурство на баррикадах в Косово и Метохии. Так, например, в городе Косовска-Митровица для этого используются пристыкованные друг к другу грузовики.

10 декабря местные СМИ сообщали, что баррикады были возведены на севере края в знак протеста против задержания бывшего сотрудника полиции Деяна Пантича. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

Также указывалось, что приштинские вооруженные сотрудники полиции вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю северную Митровицу.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.