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Вучич назвал сроки разбора баррикад на севере Косово

Президент Сербии Вучич: баррикады на севере Косово начнут разбирать 29 декабря, это займет 1–2 дня
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Сербы начнут разбирать баррикады на севере Косово и Метохии утром 29 декабря. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в среду, 28 декабря.

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«Завтра начнется устранение баррикад. Это непросто и невозможно сделать за два часа. В срок от 24 до 48 часов баррикады будут разобраны», — передает его слова Radio Mitrovica.

Вучич провел переговоры с сербами из Косово и Метохии без камер, отмечает телеканал Pink. Он также получил письмо от граждан с баррикад, где сказано, что они оставят заграждения навсегда, если продолжится террор Приштины над сербским населением, передает газета «Вечерние новости». Они потребовали от Белграда гарантий, что он никогда не признает независимость Косово в любой форме.

Вучич подтвердил поддержку сербскому населению Косово в случае арестов за баррикады.

Ранее в этот день Вучич призвал этнических сербов прекратить протесты против властей Приштины и убрать возведенные баррикады. По его словам, Сербия также получила гарантии и от сил безопасности самого Косово.

За день до этого Вучич пообещал сделать всё возможное для сохранения мира, стабильности и защиты сербов в Косово и Метохии. Так он отреагировал на заявление властей непризнанного Косово о приведении армии в боевую готовность.

Сербы больше двух недель несут дежурство на баррикадах в Косово и Метохии. Так, например, в городе Косовска-Митровица для этого используются пристыкованные друг к другу грузовики.

10 декабря местные СМИ сообщали, что баррикады были возведены на севере края в знак протеста против задержания бывшего сотрудника полиции Деяна Пантича. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

Также указывалось, что приштинские вооруженные сотрудники полиции вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю северную Митровицу.

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