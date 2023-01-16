Вучич призвал ООН осудить нападения на сербов в Косово

Организация Объединенных наций (ООН) должна осудить односторонние шаги Приштины, а также нападения на сербов в Косово. К этому призвал президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой миссии ООН в Косово Каролин Зиаде в понедельник, 16 января, в Белграде.

«Считаем неприемлемым участившиеся нападения на сербов, их имущество и наследие, своевременная реакция на которые и осуждение провокаций со стороны ООН и международного сообщества имеют ключевое значение», — заявил Вучич.

Он также указал на то, что его страна всегда выступала за открытый дипломатический диалог.

«Белград полностью привержен диалогу, о чем говорит и продемонстрированная воля к продолжению переговоров в Брюсселе, как и все усилия в поисках решения кризиса, навязанного приштинской стороной односторонними шагами», — подчеркнул сербский лидер.

Двумя днями ранее Вучич указал на попытку главы непризнанного Косово Альбина Курти сделать из себя нового Владимира Зеленского, после того, как Курти заявил, как это неоднократно делал украинский лидер, о принадлежности Косово к НАТО.

Ранее, 13 января, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил о том, что Белград выступает против членства самопровозглашенной республики Косово в ООН, а также признания ее независимости. Он также заявил, что Сербия выступает против пересмотра достигнутых ранее договоренностей о формировании сообщества сербских общин.

11 января президент Сербии Александр Вучич заявил о внешнем давлении на Белград с целью обеспечить Косово членство в ООН в преддверии визита в страну советника Госдепартамента США Дерека Шолле.

В тот же день Шолле прибыл с визитом в Приштину, где встретился с главой Косово Вьосой Османи и премьером Альбином Курти. На следующий день он приехал уже в Сербию, где встретился с Вучичем. В ходе переговоров он указал, что США в урегулировании отношений между Сербией и Косово ориентируются на «франко-германское» предложение.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

А в конце прошлого года обострилась ситуация на границе Сербии и Косово после ареста косовского полицейского Деяна Пантича. Он вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. Недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы перестрелки. Власти Косово привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В ответ Вооруженные силы Сербии также были приведены в боевую готовность, однако позднее Белград отменил это решение.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.