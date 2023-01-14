Вучич указал на попытку главы Косово сделать из себя нового Зеленского

Так называемый премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти пытается представить самопровозглашенную республику частью НАТО, а самого себя — новым Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал 14 января президент Сербии Александр Вучич в рамках пресс-конференции, прошедшей после осмотра стройплощадки железной дороги Нови-Сад – Субботица.

«Не знал, что Курти теперь уже и НАТО, но если он считает себя частью НАТО, то я скажу ему только, что у Сербии свои границы и это не российские, не натовские границы. У нас есть свои границы, установленные Уставом ООН и резолюцией 1244. Это еще одна из отчаянных политических попыток, которыми он пытается представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского», — отметил сербский политик.

Вучич также подчеркнул, что не обращает внимания на подобные заявления руководства непризнанной республики.

«Я наслушался глупостей за последний год сколько угодно», — резюмировал он.

Ранее, 13 января, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил о том, что Белград выступает против членства самопровозглашенной республики Косово в ООН, а также признания ее независимости. Он также заявил, что Сербия выступает против пересмотра достигнутых ранее договоренностей о формировании сообщества сербских общин.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.