Отстранение американского президента от должности могло бы стать универсальным решением всех глобальных проблем. Такое мнение в воскресенье, 22 января, высказал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Если кто-то спросит меня: «Что мы должны сделать в этой ужасной ситуации?» — я скажу: «Инициировать импичмент и отстранить президента США вместе со всей его командой по национальной безопасности». Это лучший ответ на любые вызовы, с которыми сталкивается человечество», — написал он в своем Twitter.

Позже Янг добавил, что с 1945 года и до наших дней во главе Соединенных Штатов стояли «империалистически настроенные, агрессивные, жестокие, <...> неоконсервативные военные преступники». По его словам, такое нелестное описание можно применить к каждому президенту в обозначенный период.

Ранее, 14 января, обозреватель Ребекка Гордон отметила, что американские власти убеждены в собственной безнаказанности за совершение военных преступлений. По мнению журналистки, это подтверждают многомиллиардные траты на оборонный комплекс, а также содержании 750 признанных военных баз в 80 странах мира и развязывание многочисленных войн.

13 января Джеффри Янг призвал немедленно отстранить от должности действующего американского лидера Джо Байдена за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее.

До этого, 7 января, политик указал на самообман тех, кто считает, что на Украине нет нацизма. Также он назвал политический режим в Киеве марионеткой Вашингтона и НАТО.