The Nation указала на уверенность США в безнаказанности за военные преступления
Американские власти придерживаются позиции безнаказанности за совершение военных преступлений. Об этом рассказала обозреватель Ребекка Гордон в статье для издания The Nation.
По словам автора, после отказа подписать договор Международного уголовного суда (МУС) — Римский статут, граждан США нельзя судить по законам международного уголовного права.
Вашингтон пытался подписать этот документ, однако сенат его не ратифицировал, а со времен Билла Клинтона американские лидеры не выказывали желание признать международный договор.
Чувство безнаказанности США находит подтверждение в многомиллиардных тратах на оборонный комплекс, а также 750 признанных военных базах в 80 странах мира и развязывании многочисленных войн, в частности речь идет о введении войск в Ирак в 2003 году.
Ранее, 13 января, американский политик Джеффри Янг заявил, что президента США Джо Байдена необходимо отстранить от должности за военные преступления. Он пояснил, что ему немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее.
Еще 8 декабря обозреватель Ал Бьененфелд для American Thinker указывал, что американские СМИ замалчивают военные преступления украинской армии, а администрация Байдена поддерживает нацистов в рядах ВСУ. Нация опозорена вашингтонским руководством и американскими СМИ, заявил он.