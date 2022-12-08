American Thinker заявил о союзе администрации Байдена с «настоящими нацистами» ВСУ

Американские СМИ замалчивают военные преступления украинской армии, а администрация Байдена поддерживает нацистов в рядах ВСУ, пишет 8 декабря обозреватель Ал Бьененфелд для American Thinker.

«При администрации Байдена мы вступили в союз с настоящими нацистами, которые без колебаний совершают военные преступления», — отметил он.

Бьененфелд добавил, что в данный момент западные СМИ отринули журналистскую объективность и стараются демонстрировать конфликт на Украине как противостояние добра со злом, а также стараются скрывать правду о военных преступлениях, которые совершают солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Государственные СМИ комично изображают противостояние добра и зла. Эта презентация используется для того, чтобы скрыть правду о происхождении этого конфликта, начало которой восходит к перевороту, совершенному администрацией Обамы в 2014 году и законно сформированному украинскому правительству», — пояснил обозреватель.

Он отметил, что гиганты интернет-технологий, такие как Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), Google, Twitter и Apple, также присоединились к конфликту, практически полностью изъяв свою продукцию с территории РФ и старательно помогают обелять поступки украинской армии. Журналист также отметил, что власти США и американские СМИ в данный момент помогают возродить нацизм.

«Наша нация опозорена вашингтонским руководством и нашими СМИ. Вторая мировая война велась, чтобы покончить с нацистской угрозой, а сегодня мы помогаем ее возродить», — резюмировал Бьененфелд.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин отметил «циничную ангажированность» Совета по правам человека (СПЧ) ООН и ряда других международных правозащитных организаций. Российский лидер отметил, что в течение восьми лет международные институты полностью игнорировали проблемы жителей Донбасса, даже несмотря на то что российский СПЧ неоднократно акцентировал внимание на этой теме.

В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что у России есть масса свидетельств преступных действий военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава МИД РФ призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша употребить свой авторитет и добиться от Киева публикации списка всех людей, которые погибли в украинском городе Буча, отметив, что это, похоже, до сих пор интересно только России.

На фоне спецоперации в Сети увеличилось число фейков и недостоверной информации. Ранее, в прошлом месяце, экс-боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с «Известиями» рассказал о создании Киевом фейков с камер Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), располагавшихся на линии боевого соприкосновения.

В Кремле не раз призывали не поддаваться на провокации. Так, 25 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что в информационном поле пытаются обесценить действия российских войск в ходе спецоперации по защите Донбасса. Глава государства указал, что информация является оружием борьбы, и призвал не доверять данным из интернета.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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