Путин отметил «циничную ангажированность» СПЧ ООН

Президент России Владимир Путин отметил «циничную ангажированность» Совета по правам человека (СПЧ) ООН и ряда других международных правозащитных организаций.

«Только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно «прозрели» и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность, <…> перекладывать вину с больной головы на здоровую. Всё это означало, что эти структуры неспособны выполнять свои уставные задачи», — указал он.

Российский лидер отметил, что в течение восьми лет международные институты полностью игнорировали проблемы жителей Донбасса, даже несмотря на то что российский СПЧ неоднократно акцентировал внимание на этой теме.

Путин также добавил, что высоко ценит роль СПЧ РФ в борьбе с фейками о российской спецоперации, которые транслируют западные СМИ.

«С первого же дня проведения СВО председатель СПЧ Валерий Фадеев и большинство членов совета заняли абсолютно четкую гражданскую позицию. Разъясняют истинные причины и необходимость проведения специальной военной операции, борются с откровенным расизмом и агрессивной русофобией, с наглой ложью и подлыми, без всякого преувеличения подлыми, подделками, которые распространяются зарубежными СМИ и другими пропагандистскими ресурсами», — указал президент.

Глава государства также обратил внимание на то, что российский СПЧ мог бы превратиться в международную площадку для обсуждения вопросов и проблем, связанных с правами и свободами человека в современном мире.

«Полагаю, что наш Совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной международной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире. Существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как их стали применять для достижения совсем других, далеко не благих целей. В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», — подчеркнул Путин.

Ранее, 6 декабря, представитель офиса Генерального секретаря ООН Стефани Тремблей напомнила о том, что необходимо достичь прекращения огня на Украине.

До этого, 22 ноября, заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с «Известиями» заявила о том, что вялая реакция международного сообщества на преступления украинских боевиков в отношении российских военнопленных дает им право на совершение очередных убийств.

19 ноября Комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека при президенте России призвала к международному расследованию преступлений украинских боевиков и иностранных наемников.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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