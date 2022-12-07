Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский стал человеком года по версии журнала Time
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли более чем на $20 млрд
Мир
Армения получила предложение Азербайджана о проекте мирного соглашения
Политика
Путин отметил «циничную ангажированность» СПЧ ООН
Мир
Фигуранты дела о подготовке госпереворота в ФРГ планировали создать свою армию
Общество
Путин сообщил о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве
Происшествия
Движение затруднено на Дмитровском шоссе в Москве из-за прорыва коммуникаций
Мир
США одобрили продажу Польше танков Abrams и оборудования на $3,75 млрд
Происшествия
Взрыв газа произошел в торговом центре в Назрани
Мир
Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время стать сильнее
Политика
В Госдуме допустили помощь Индии в урегулировании украинского конфликта
Мир
Глава ЕК призвала создать Фонд европейского суверенитета для поддержки экономики

Путин отметил «циничную ангажированность» СПЧ ООН

Путин отметил «циничную ангажированность» СПЧ ООН и ряда других международных правозащитных организаций
0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин отметил «циничную ангажированность» Совета по правам человека (СПЧ) ООН и ряда других международных правозащитных организаций.

«Только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно «прозрели» и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность, <…> перекладывать вину с больной головы на здоровую. Всё это означало, что эти структуры неспособны выполнять свои уставные задачи», — указал он.

Доложить по полкам: что члены СПЧ обсудят с президентом
Среди планируемых тем — создание аналога Европейского суда по правам человека и помощь дискриминированным соотечественникам за рубежом

Российский лидер отметил, что в течение восьми лет международные институты полностью игнорировали проблемы жителей Донбасса, даже несмотря на то что российский СПЧ неоднократно акцентировал внимание на этой теме.

Путин также добавил, что высоко ценит роль СПЧ РФ в борьбе с фейками о российской спецоперации, которые транслируют западные СМИ.

«С первого же дня проведения СВО председатель СПЧ Валерий Фадеев и большинство членов совета заняли абсолютно четкую гражданскую позицию. Разъясняют истинные причины и необходимость проведения специальной военной операции, борются с откровенным расизмом и агрессивной русофобией, с наглой ложью и подлыми, без всякого преувеличения подлыми, подделками, которые распространяются зарубежными СМИ и другими пропагандистскими ресурсами», — указал президент.

Глава государства также обратил внимание на то, что российский СПЧ мог бы превратиться в международную площадку для обсуждения вопросов и проблем, связанных с правами и свободами человека в современном мире.

«Полагаю, что наш Совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной международной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире. Существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как их стали применять для достижения совсем других, далеко не благих целей. В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», — подчеркнул Путин.

Ранее, 6 декабря, представитель офиса Генерального секретаря ООН Стефани Тремблей напомнила о том, что необходимо достичь прекращения огня на Украине.

До этого, 22 ноября, заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с «Известиями» заявила о том, что вялая реакция международного сообщества на преступления украинских боевиков в отношении российских военнопленных дает им право на совершение очередных убийств.

19 ноября Комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека при президенте России призвала к международному расследованию преступлений украинских боевиков и иностранных наемников.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022