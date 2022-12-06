В ООН призвали к прекращению боевых действий на Украине

Представитель офиса генерального секретаря ООН Стефани Тремблей напомнила о том, что необходимо достичь прекращения огня на Украине. Об этом она заявила 6 декабря в связи с атакой украинских беспилотников на российские аэродромы.

При этом она не смогла дать комментарий относительно самих атак на аэродромы.

«Когда у нас случаются подобные ситуации, у нас нет возможности проверить такую информацию. У меня нет комментария конкретно по этой ситуации», — сказала Тремблей.

Однако, она подчеркнула, что данный инцидент является поводом напомнить о необходимости достижения прекращения огня.

Ранее, 5 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что утром в понедельник беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военнослужащих погибли, еще четыре человека получили ранения.

Отмечается, что российским войскам удалось перехватить беспилотники. В результате их падения и взрыва была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Пострадавшие военные были доставлены в больницу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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