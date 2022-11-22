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В СПЧ заявили о вялой реакции мира на преступления ВСУ в отношении пленных РФ

Зампредседателя СПЧ Киркора: вялая реакция мира на преступления ВСУ в отношении военнопленных РФ дает им право на очередные убийства
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Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy
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Вялая реакция международного сообщества на преступления украинских боевиков в отношении российских военнопленных дает им право на совершение очередных убийств. Об этом 22 ноября «Известиям» заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

Ранее в этот день в Сети появились кадры, на которых казнят безоружных российских военнослужащих. Видео опубликовал, в частности, Telegram-канал «Оперативные сводки». Видно, что военные с красными повязками лежат на земле лицом вниз, расстрел ведет неизвестный в украинской форме.

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До этого, 18 ноября, в Минобороны заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен российских военнослужащих.

«Вялая реакция международного сообщества на первый зафиксированный случай такого чудовищного отношения к российским военнопленным — попустительство и невмешательство — дало возможность совершить преступникам такое чудовищное действие, как расстрел сдавшихся в плен», — сказала Киркора.

По ее словам, самое страшное то, что это лишь два подтвержденных с помощью видео случая, а на деле их больше.

«Какое количество преступлений, которые были совершены и не были зафиксированы камерами. Это предстоит еще расследовать не только СК РФ, но и, надеюсь, международное сообщество наконец-то перестанет говорить о спонсировании и поддержке военных сил Украины, о том, что они делают это ради мира», — сказала зампредседателя СПЧ.

Киркора добавила, что СПЧ продолжит свою работу над новым видео точно так же, как и над прошлым.

«Совет использует все возможности донесения до международного уровня, чтобы прекратить эти чудовищные расправы над российскими военнопленными», — заключила она.

19 ноября Комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека при президенте России призвала к международному расследованию преступлений украинских боевиков и иностранных наемников.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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