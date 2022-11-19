СПЧ призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ

Комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) призвала к международному расследованию преступлений украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом говорится в обращении на сайте Совета, опубликованном 19 ноября.

«Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — указывается в заявлении.

Также выражается поддержка заявления официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака, который призвал расследовать инцидент с расстрелом пленных российских военнослужащих.

Авторы обращения напомнили, что Следственный комитет РФ уже занимается расследованием этого инцидента, однако без поддержки международных правозащитников преступление может остаться безнаказанным.

Отмечается, что прежде всего СПЧ обращается в ООН и к коллегам в Азии, Африке и Латинской Америке, так как западные страны могут в очередной раз проигнорировать призывы России.

Накануне в Минобороны заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Как отметили в ведомстве, украинские пленные, в свою очередь, содержатся в соответствии с положениями Женевской конвенции.

В российском военном ведомстве напомнили, что расстрел стал не первым и не единичным военным преступлением Киева. Это распространенная практика в Вооруженных силах Украины, активно поддерживаемая киевским режимом и «в упор не замечаемая его западными покровителями».

Тогда же в пятницу журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных. Так, 12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором видны тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Сейчас, как добавили в ведомстве, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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