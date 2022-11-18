СК РФ возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских военнопленных

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности»), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»)», — сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее в этот день журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных. 12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором видны тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. Военнослужащие подверглись массовой казни в Макеевке Донецкой народной Республики (ДНР).

Сейчас, как добавили в СК РФ, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

В Минобороны заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» ВСУ, которую не замечают «западные покровители» киевского режима. При этом в Минобороны отметили, что украинские пленные содержатся в соответствии с положениями Женевской конвенции.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова и глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявили о намерении обратиться в международные организации для объективного расследования по факту содержащейся в видео информации.