Журналист Bild призвал расследовать убийство пленных российских солдат боевиками ВСУ

Журналист Bild Джулиан Рёпке в пятницу, 18 ноября, призывал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Украинские солдаты, по-видимому, расстреляли множество российских военнопленных. Инцидент, конечно, должен быть расследован в соответствии с законом», — написал журналист на своей странице в Twitter.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Отмечается, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

В Сети назвали и имена вероятных исполнителей убийств — выпускники харьковского университета МВД пограничники Артур Бортничук и Назар Михайловский.

12 ноября один из освобожденных из украинского плена российских солдат рассказал об изощренных пытках сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Например, силовики сковывали наручниками и били по спине россиян, а также держали их в неудобных позах. Избиения и запугивания были главными методами работы СБУ.

В тот же день освобожденные из украинского плена военные рассказали, что сотрудники СБУ по несколько часов пытали их электрическим током.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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