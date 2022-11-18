Реклама
Прямой эфир
Мир
Рябков указал на противоположные позиции РФ и США в вопросах Украины
Мир
В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»
Мир
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины в $100 млрд
Политика
В Госдуме отвергли призыв МАГАТЭ к России покинуть Запорожскую АЭС
Общество
В России началась «гонка зарплат» на фоне санкций
Происшествия
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии
Экономика
Флагманский магазин H&M в Москве закроется в конце ноября
Мир
В США украинского беженца избили из-за спора о нацистах в его стране
Мир
Эрдоган отказался от участия в форуме в Канаде из-за нежелания слушать упреки США
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Опытное
Мир
Politico сообщила о заморозке ЕС российских активов на €68 млрд
Происшествия
На МКАД столкнулись шесть автомобилей
Сюжет:

Журналист Bild призвал расследовать убийство пленных российских солдат боевиками ВСУ

Журналист Bild Рёпке призывал расследовать расстрел российских пленных в ДНР
0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист Bild Джулиан Рёпке в пятницу, 18 ноября, призывал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Украинские солдаты, по-видимому, расстреляли множество российских военнопленных. Инцидент, конечно, должен быть расследован в соответствии с законом», — написал журналист на своей странице в Twitter.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Отмечается, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

В Сети назвали и имена вероятных исполнителей убийств — выпускники харьковского университета МВД пограничники Артур Бортничук и Назар Михайловский.

12 ноября один из освобожденных из украинского плена российских солдат рассказал об изощренных пытках сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Например, силовики сковывали наручниками и били по спине россиян, а также держали их в неудобных позах. Избиения и запугивания были главными методами работы СБУ.

В тот же день освобожденные из украинского плена военные рассказали, что сотрудники СБУ по несколько часов пытали их электрическим током.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022