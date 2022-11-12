Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Украины назвал стоимость восстановления инфраструктуры страны
Мир
Лавров прилетел в Камбоджу на Восточноазиатский саммит
Общество
Движение по Крымскому мосту временно остановили для ремонта
Мир
ФБР обвинило украинца в попытке отмывания денег в США
Мир
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Мир
ЕС выделил €1 млрд для вывоза зерна с Украины по суше
Мир
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Армия
ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по Нижней Дуванке в ЛНР
Наука
КНР запустила на орбиту космический грузовик «Тяньчжоу-5»
Мир
Активист рассказал о массовых облавах СБУ в Николаеве
Политика
В Совфеде назвали ответственных за начало переговоров России и Украины
Сюжет:

Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ

Освобожденный сержант НМ ДНР: сотрудники СБУ больше других издевались над пленными
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) проявляла особенную жестокость по отношению к военнопленным. Среди издевательств над взятыми в плен солдатами — мешки на голову и постоянные избиения. Об этом рассказал 11 ноября освобожденный из плена сержант Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Артур Клинов.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Когда ты едешь с СБУ, ты в таком нервном состоянии, напряжении, тебе надевают мешок (на голову. — Ред.), наручники затягивают как надо, наклоняют, получаешь «Крымский загар» как минимум, а потом по проступкам», — отметил солдат в беседе с агентством «РИА Новости».

«Крымским загаром», объяснил он, называют удар по спине, который оставляет гематому. При этом, добавил Клинов, уберечься от удара такой силы невозможно, поскольку сотрудники СБУ ведут заставляют пленных передвигаться на полусогнутых ногах с зафиксированными за спиной руками.

Избиение и запугивание военный назвал главным методом работы сотрудников СБУ, в их задачи задачи входит держать пленных в постоянном напряжении. Сотрудники судебного конвоя относятся к пленным гораздо лучше, хотя бы потому что не бьют их, добавил военнослужащий.

Ранее в этот день Артур Клинов и другой освобожденный из украинского плена военный Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко рассказали, что сотрудники СБУ по несколько часов пытали электрическим током российских военнопленных. Лебеденко, в частности, поделился, что общался как минимум с четырьмя военнопленными, у которых на теле были следы от оголенных электрических проводов.

Ранее, 10 ноября, врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что тридцать пять военнослужащих Народной милиции республики вернулись домой из украинского плена.

3 ноября, в результате переговоров с территории Украины были возвращены 107 военнопленных Вооруженных сил (ВС) РФ. В Минобороны подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается также и необходимая психологическая помощь.

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что из общего числа освобожденных 65 человек происходят из ДНР и ЛНР.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022