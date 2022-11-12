Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) проявляла особенную жестокость по отношению к военнопленным. Среди издевательств над взятыми в плен солдатами — мешки на голову и постоянные избиения. Об этом рассказал 11 ноября освобожденный из плена сержант Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Артур Клинов.

«Когда ты едешь с СБУ, ты в таком нервном состоянии, напряжении, тебе надевают мешок (на голову. — Ред.), наручники затягивают как надо, наклоняют, получаешь «Крымский загар» как минимум, а потом по проступкам», — отметил солдат в беседе с агентством «РИА Новости».

«Крымским загаром», объяснил он, называют удар по спине, который оставляет гематому. При этом, добавил Клинов, уберечься от удара такой силы невозможно, поскольку сотрудники СБУ ведут заставляют пленных передвигаться на полусогнутых ногах с зафиксированными за спиной руками.

Избиение и запугивание военный назвал главным методом работы сотрудников СБУ, в их задачи задачи входит держать пленных в постоянном напряжении. Сотрудники судебного конвоя относятся к пленным гораздо лучше, хотя бы потому что не бьют их, добавил военнослужащий.

Ранее в этот день Артур Клинов и другой освобожденный из украинского плена военный Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко рассказали, что сотрудники СБУ по несколько часов пытали электрическим током российских военнопленных. Лебеденко, в частности, поделился, что общался как минимум с четырьмя военнопленными, у которых на теле были следы от оголенных электрических проводов.

Ранее, 10 ноября, врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что тридцать пять военнослужащих Народной милиции республики вернулись домой из украинского плена.

3 ноября, в результате переговоров с территории Украины были возвращены 107 военнопленных Вооруженных сил (ВС) РФ. В Минобороны подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается также и необходимая психологическая помощь.

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что из общего числа освобожденных 65 человек происходят из ДНР и ЛНР.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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