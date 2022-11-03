Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107

3 ноября между Россией и Украиной состоится обмен пленными по формуле 107 на 107. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из общего количества освобожденных 65 человек — из Донецкой и Луганской народных республик», — написал Пушилин в Telegram.

29 октября Пушилин также рассказал об обмене с украинской стороной пленными по формуле «50 на 50». Он отметил, что Киеву в основном отдают военнослужащих ВСУ.

В свою очередь в Минобороны РФ рассказали, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Военнослужащих самолетами ВКС России доставили в Москву для лечения и реабилитации.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 26 октября сообщил еще об одном состоявшемся обмене пленными. По его словам, Киев вернул 10 военнослужащих и тело участвовавшего в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины гражданина США Джошуа Алана Джонса.

17 октября состоялся обмен пленными с Украиной, который проходил в формате 110 на 110. В Россию вернулись 38 военных и 72 моряка с гражданских судов, находившихся в украинском плену с февраля.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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