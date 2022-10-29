Пушилин сообщил об обмене с Киевом пленными по формуле 50 на 50
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 29 октября сообщил об обмене с украинской стороной пленными по формуле 50 на 50.
Он отметил, что Киеву в основном отдают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Свободу получают наши 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики», — написал Пушилин в Telegram-канале.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 26 октября сообщил о состоявшемся обмене пленными. По его словам, Киев вернул десять военнослужащих и тело участвовавшего в конфликте на стороне вооруженных сил Украины гражданина США Джошуа Алана Джонса.
17 октября состоялся обмен пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110». Украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться. В Россию вернулись 38 военных и 72 моряка с гражданских судов, находящихся в украинском плену с февраля.
Пушилин встретил вернувшихся из плена бойцов из Донбасса и назвал их героями.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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