Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 26 октября сообщил о состоявшемся обмене пленными, пишет издание «Страна.ua».

По его словам, Киев вернул десять военнослужащих и тело участвовавшего в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданина США Джошуа Алана Джонса.

Ранее, 21 октября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин встретил вернувшихся из плена бойцов из Донбасса и назвал их героями. Пушилин отметил, что перед властями стоит задача — вытащить каждого бойца из украинского плена.

17 октября в рамках обмена пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110», украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться и остались в России.

26 октября вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий рассказал, что руководство украинской колонии для военнопленных «Запад-1» издевалось над пленными, если те пытались жаловаться на условия содержания инспекциям из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК).

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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