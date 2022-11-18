Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных

Украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Об этом заявили в пятницу, 18 ноября, в Минобороны РФ.

«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что зверские убийства военнопленных являются распространенной практикой в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

В то же время, как указали в министерстве, украинские пленные содержатся в соответствии с требованиями Женевской конвенции.

Ранее в этот день журналист Bild Джулиан Рёпке выступил с призывом расследовать инцидент с расстрелом российских пленных украинскими боевиками.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Отмечается, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

В Сети назвали и имена вероятных исполнителей убийств — это выпускники харьковского университета МВД пограничники Артур Бортничук и Назар Михайловский.

Тогда же один из освобожденных из украинского плена российских солдат рассказал об изощренных пытках сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). В частности, силовики сковывали наручниками и били по спине россиян, а также держали их в неудобных позах. Избиения и запугивания были главными методами работы СБУ.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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