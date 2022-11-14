Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Корреспондент «Известий» сообщил о звуках взрывов в Луганске
Мир
Президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20
Мир
В Турции расследуют провокационные посты в соцсетях о взрывах в Стамбуле
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Армия
В Херсонской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле
Армия
Военкор «Известий» показал работу казачьего батальона «Терек» под Угледаром
Спорт
Галактионов стал главным тренером футбольного клуба «Локомотив»
Мир
Власти Турции назвали взрыв в Стамбуле терактом
Мир
В Киеве и семи областях Украины ввели аварийные отключения энергоснабжения
Мир
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81
Спорт
Фигурист Гуменник выиграл четвертый этап Гран-при РФ в Москве

Доложить по полкам: что члены СПЧ обсудят с президентом

Среди планируемых тем — создание аналога Европейского суда по правам человека и помощь дискриминированным соотечественникам за рубежом
0
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Члены Совета по правам человека (СПЧ) на ежегодной встрече с президентом России намерены обсудить процесс создания суда по правам человека для жителей СНГ, тему психологической поддержки военнослужащих после возвращения из зоны СВО, а также создание реестра помощи соотечественникам на фоне дискриминации за рубежом. Об этом «Известиям» рассказали представители СПЧ. Однако окончательные инициативы, которые будут озвучены на заседании с главой государства очно, определят 14 ноября на президиуме совета, остальные передадут Владимиру Путину в письменном виде, сообщили правозащитники. Сама встреча с президентом, по их словам, ожидается в привычные сроки — в середине декабря.

Насущный запрос

Традиционная встреча главы государства с Советом по правам человека ожидается в привычные сроки, рассказали «Известиям» члены СПЧ. Владимир Путин ежегодно уделяет внимание общению с правозащитниками в первой половине декабря, накануне Дня прав человека, который во всем мире отмечается 10 декабря. В последнее время основными темами беседы были коронавирус и пытки в тюрьмах, а теперь члены СПЧ намерены коснуться более насущной повестки: помощь мобилизованным, защита их прав, укрепление российских территорий и поддержка соотечественников на фоне дискриминации.

Край мер: хищения в оборонке предлагают приравнять к госизмене
Наказание за срыв гособоронзаказа хотят повысить до 20 лет

Итоговый перечень тем члены СПЧ обсудят на президиуме, который пройдет в понедельник 14 ноября, рассказали они «Известиям». Там правозащитники определят, какие вопросы будут озвучены президенту очно, а какие переданы в письменном виде. По итогам встречи с Советом по правам человека Владимир Путин утверждает перечень поручений властям для работы по обозначенным правозащитниками проблемам.

Член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брoд в первую очередь планирует коснуться помощи регионам, граничащим с Украиной. Такие территории, как Севастополь, Крым, Белгородская и Курская области, а также республики Донбасса, находятся под угрозой, а часть из них и вовсе под постоянными обстрелами, пояснил он. Решение последствий таких проблем требует дополнительных затрат регионов, сказал правозащитник, но местные власти не в состоянии в полной мере возместить расходы на восстановление жилого фонда, пострадавшего в результате обстрелов, а также на размещение людей и обеспечение их одеждой, медикаментами и психологической поддержкой.

В планах члена СПЧ — предложить разработать федеральный закон о граничащих с Украиной субъектах: он предусматривал бы восстановление домов и социальных объектов, а также оказание социальной поддержки людям. По словам Александра Брода, представители разных комитетов Госдумы предварительно поддержали инициативу. Кроме того, правозащитник намерен коснуться темы поддержки соотечественников за рубежом на фоне открытой дискриминации, а также нарушения социальных, трудовых, культурных и политических прав россиян. Хотя «пик нетерпимости» был пройден летом, продолжаются ограничения работы отечественных СМИ и снос памятников, связанных с историей Великой Отечественной войны и российской культурой, отметил он.

— На мой взгляд, нужны более серьезные меры адвокатской и юридической поддержки. Нужно активнее реагировать на эти вопросы с подключением международных партнерских организаций, предусмотреть дополнительные меры для подключения юристов, создать горячие линии, куда россияне и соотечественники могли бы обратиться, — предложил Александр Брод.

Вероятно, в решении проблемы поможет и специальный портал для поддержки дискриминируемых граждан РФ в других странах, добавил он.

От иноагентов до миграции

Еще одной темой для обсуждения станет реформа российского правосудия. По словам Александр Брода, открытыми остаются вопросы качества и «сознательности» системы, что может подрывать доверие к суду. Член СПЧ убежден: представители Фемиды должны слышать правозащитников, которые выражают мнение несогласных с судебными решениями людей. Более того, без механизма Европейского суда по правам человека граждане могут столкнуться с тем, что им негде обжаловать несогласие с российским правосудием, предупредил он. По словам Александра Брода, поэтому сегодня обсуждается создание нового международного суда по правам человека, который бы рассматривал жалобы обращения из стран СНГ. Однако пока существенных подвижек в этом вопросе нет, добавил он. Член СПЧ Ева Меркачева подтвердила «Известиям», что конкретных результатов в работе по созданию суда не достигнуто.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Отдельно правозащитники планируют коснуться и насущных вопросов, среди которых положение НКО и закон об иноагентах, сказала правозащитница. Сама Ева Меркачева не планирует отходить от своей тематики в беседе с президентом: вопросы арестов, положения женщин в тюрьме, а также незаконное удержание и сокрытие ребенка одним из родителей. Отдельно она намерена обратиться к Владимиру Путину с просьбой увековечить память своего коллеги, которого не стало в мае этого года — члена СПЧ Андрея Бабушкина. Он занимался общественным контролем за соблюдением прав человека, помогал задержанным и заключенным, а также людям, пострадавшим от судебных ошибок.

— Я бы очень хотела увековечить память Бабушкина. Он отдал всю свою жизнь, все, что у него было, на помощь людям. Я была свидетелем всех последних лет, как он служил людям. Никто даже близко не мог приблизиться к его уровню. Такой степени подвижничества я никогда не встречала и думаю, что в ближайшее время не встречу. Так что президента я бы попросила увековечить его память — орденом посмертно наградить, чтобы его именем назывались если не правозащитные институты, то улицы, — сказала она.

Вопросы женской и социальной повестки намерена поднять и заместитель председателя Совета Ирина Киркора. Она планирует обсудить с главой государства возможности реабилитации людей на новых территориях, в том числе инвалидов боевых действий, а также организации там паллиативной помощи. Также член СПЧ намерена обратить внимание Владимира Путина на психологическое состояние соотечественников, которые находятся в зоне боевых действий. По ее словам, государство должно оказать им комплексную социальную и психологическую поддержку после возвращения домой. Помощь семьям мобилизованных и защиту их прав также намерен обсудить на встрече совета с президентом и член СПЧ Кирилл Кабанов. Кроме того, правозащитник рассчитывает затронуть вопросы, связанные с миграцией, включая переезд некоторых россиян в другие страны в последние месяцы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022