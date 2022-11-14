Доложить по полкам: что члены СПЧ обсудят с президентом

Члены Совета по правам человека (СПЧ) на ежегодной встрече с президентом России намерены обсудить процесс создания суда по правам человека для жителей СНГ, тему психологической поддержки военнослужащих после возвращения из зоны СВО, а также создание реестра помощи соотечественникам на фоне дискриминации за рубежом. Об этом «Известиям» рассказали представители СПЧ. Однако окончательные инициативы, которые будут озвучены на заседании с главой государства очно, определят 14 ноября на президиуме совета, остальные передадут Владимиру Путину в письменном виде, сообщили правозащитники. Сама встреча с президентом, по их словам, ожидается в привычные сроки — в середине декабря.

Насущный запрос

Традиционная встреча главы государства с Советом по правам человека ожидается в привычные сроки, рассказали «Известиям» члены СПЧ. Владимир Путин ежегодно уделяет внимание общению с правозащитниками в первой половине декабря, накануне Дня прав человека, который во всем мире отмечается 10 декабря. В последнее время основными темами беседы были коронавирус и пытки в тюрьмах, а теперь члены СПЧ намерены коснуться более насущной повестки: помощь мобилизованным, защита их прав, укрепление российских территорий и поддержка соотечественников на фоне дискриминации.

Итоговый перечень тем члены СПЧ обсудят на президиуме, который пройдет в понедельник 14 ноября, рассказали они «Известиям». Там правозащитники определят, какие вопросы будут озвучены президенту очно, а какие переданы в письменном виде. По итогам встречи с Советом по правам человека Владимир Путин утверждает перечень поручений властям для работы по обозначенным правозащитниками проблемам.

Член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брoд в первую очередь планирует коснуться помощи регионам, граничащим с Украиной. Такие территории, как Севастополь, Крым, Белгородская и Курская области, а также республики Донбасса, находятся под угрозой, а часть из них и вовсе под постоянными обстрелами, пояснил он. Решение последствий таких проблем требует дополнительных затрат регионов, сказал правозащитник, но местные власти не в состоянии в полной мере возместить расходы на восстановление жилого фонда, пострадавшего в результате обстрелов, а также на размещение людей и обеспечение их одеждой, медикаментами и психологической поддержкой.

В планах члена СПЧ — предложить разработать федеральный закон о граничащих с Украиной субъектах: он предусматривал бы восстановление домов и социальных объектов, а также оказание социальной поддержки людям. По словам Александра Брода, представители разных комитетов Госдумы предварительно поддержали инициативу. Кроме того, правозащитник намерен коснуться темы поддержки соотечественников за рубежом на фоне открытой дискриминации, а также нарушения социальных, трудовых, культурных и политических прав россиян. Хотя «пик нетерпимости» был пройден летом, продолжаются ограничения работы отечественных СМИ и снос памятников, связанных с историей Великой Отечественной войны и российской культурой, отметил он.

— На мой взгляд, нужны более серьезные меры адвокатской и юридической поддержки. Нужно активнее реагировать на эти вопросы с подключением международных партнерских организаций, предусмотреть дополнительные меры для подключения юристов, создать горячие линии, куда россияне и соотечественники могли бы обратиться, — предложил Александр Брод.

Вероятно, в решении проблемы поможет и специальный портал для поддержки дискриминируемых граждан РФ в других странах, добавил он.

От иноагентов до миграции

Еще одной темой для обсуждения станет реформа российского правосудия. По словам Александр Брода, открытыми остаются вопросы качества и «сознательности» системы, что может подрывать доверие к суду. Член СПЧ убежден: представители Фемиды должны слышать правозащитников, которые выражают мнение несогласных с судебными решениями людей. Более того, без механизма Европейского суда по правам человека граждане могут столкнуться с тем, что им негде обжаловать несогласие с российским правосудием, предупредил он. По словам Александра Брода, поэтому сегодня обсуждается создание нового международного суда по правам человека, который бы рассматривал жалобы обращения из стран СНГ. Однако пока существенных подвижек в этом вопросе нет, добавил он. Член СПЧ Ева Меркачева подтвердила «Известиям», что конкретных результатов в работе по созданию суда не достигнуто.

Отдельно правозащитники планируют коснуться и насущных вопросов, среди которых положение НКО и закон об иноагентах, сказала правозащитница. Сама Ева Меркачева не планирует отходить от своей тематики в беседе с президентом: вопросы арестов, положения женщин в тюрьме, а также незаконное удержание и сокрытие ребенка одним из родителей. Отдельно она намерена обратиться к Владимиру Путину с просьбой увековечить память своего коллеги, которого не стало в мае этого года — члена СПЧ Андрея Бабушкина. Он занимался общественным контролем за соблюдением прав человека, помогал задержанным и заключенным, а также людям, пострадавшим от судебных ошибок.

— Я бы очень хотела увековечить память Бабушкина. Он отдал всю свою жизнь, все, что у него было, на помощь людям. Я была свидетелем всех последних лет, как он служил людям. Никто даже близко не мог приблизиться к его уровню. Такой степени подвижничества я никогда не встречала и думаю, что в ближайшее время не встречу. Так что президента я бы попросила увековечить его память — орденом посмертно наградить, чтобы его именем назывались если не правозащитные институты, то улицы, — сказала она.

Вопросы женской и социальной повестки намерена поднять и заместитель председателя Совета Ирина Киркора. Она планирует обсудить с главой государства возможности реабилитации людей на новых территориях, в том числе инвалидов боевых действий, а также организации там паллиативной помощи. Также член СПЧ намерена обратить внимание Владимира Путина на психологическое состояние соотечественников, которые находятся в зоне боевых действий. По ее словам, государство должно оказать им комплексную социальную и психологическую поддержку после возвращения домой. Помощь семьям мобилизованных и защиту их прав также намерен обсудить на встрече совета с президентом и член СПЧ Кирилл Кабанов. Кроме того, правозащитник рассчитывает затронуть вопросы, связанные с миграцией, включая переезд некоторых россиян в другие страны в последние месяцы.