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Экс-боевик ВСУ рассказал о создании Киевом фейков против РФ с камер ОБСЕ

Экс-военный ВСУ: Киев использовал видеокамеры ОБСЕ в ЛНР для монтажа фейков против РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Записи с видеокамер Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), располагавшихся на линии боевого соприкосновения, с 2014 года использовались исключительно для монтажа фейковых видео. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он уточнил, что объективы были направлены только в сторону позиций Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«Мои бывшие сослуживцы рассказывали, что с первого дня, с 2014 года ОБСЕ не занималась помощью обеим сторонам, помогала только Украине. Они руководились правительством Америки, и всё полностью шло от ЦРУ. И установили свои камеры на линиях разграничения», — сказал бывший боец.

По словам экс-военного, по видеозаписям тренировали украинских артиллеристов, в частности, западные инструкторы обучали корректировать огонь из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) по населенным пунктам. Также создавали фальшивые ролики с обстрелами якобы со стороны российской армии.

«По камере видно, как обстреливается окраина села, но не было фиксировано, с какой стороны, так как снаряда было не видно. И их (украинские) журналисты потом делали полностью монтаж, что обстрел был якобы произведен со стороны линии разграничения, со стороны ополчения. Можно представить, сколько за восемь они сделали по этим видеосъемкам фейков обстрелов для очернения России», — добавил он.

Военнослужащий заявил, что в действительно снятые на камеры обстрелы велись не стороны ЛНР. Затем эти фейковые данные отправлялись в США и ООН. Он уточнил, что 200-кратные объективы детально фиксировали всё происходящее на землях народной республики, а камеры, которые находились на оккупированных Киевом территориях Донбасса, ничего не записывали вовсе.

Ранее, 25 октября, стало известно, что газета Bild опубликовала фейк о «продвижении ВСУ» в районе Артемовска (Бахмута), используя при этом кадры из репортажа корреспондента телеканала «Известий» Дениса Кулаги. Так, журналист зарубежной газеты написал в Twitter, что в руках украинцев оказался ТОС-1 («Солнцепек»). Кроме того, журналист заявил, что ВСУ якобы продвинулись минимум на 5 км восточнее Бахмута.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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