Журналист газеты Bild Юлиан Репке 25 октября опубликовал фейк о «продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ)» в районе Артемовска (Бахмута), используя кадры из репортажа корреспондента телеканала «Известий» Дениса Кулаги.

Репке написал в Twitter, что в руках украинцев оказался ТОС-1 («Солнцепек»). Кроме того, журналист заявил, что ВСУ якобы продвинулись минимум на 5 км восточнее Бахмута.

Подписчики и российские журналисты сообщили немцу, что это фейк.

Позже журналист Bild извинился и удалил этот пост.

На самом деле огнеметная система «Солнцепек», которая фигурирует в репортаже, принадлежит армии РФ и заставляет украинских военных бежать из окопов и покидать свои позиции, таким образом речи о «продвижении ВСУ» быть не может.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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