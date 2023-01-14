Американский политик потребовал отстранить Байдена за военные преступления
Американский политик Джеффри Янг считает, что президента США Джо Байдена необходимо отстранить от должности за военные преступления. Об этом кандидат в губернаторы штата Кентукки сообщил в пятницу, 13 января, в своем аккаунте Twitter.
«Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее. Также за продолжение прокси-войны против России на Украине», — заявил Янг.
По мнению политика, все президенты США, начиная с 1945 года, являются военными преступниками.
Ранее, 12 января, афроамериканский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Байден пожертвовал целым поколением украинского народа ради интересов американского капитала.
Ранее, 1 января, обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist отметил, что американский президент не находится в хорошем физическом и когнитивном состоянии, что ставит под угрозу национальную безопасность государства.