В США обвинили Байдена в принесении в жертву украинского народа
Президент США Джо Байден пожертвовал целым поколением украинского народа ради интересов американского капитала. Об этом 12 января заявил афроамериканский правозащитник Аджаму Барака.
Он назвал «непристойным» воинственный настрой американцев по отношению к ситуации на Украине.
«Этот конфликт не должен был произойти. Я виню Байдена. Целое поколение украинцев приносится в жертву интересам американского капитала», — написал Барака в Twitter.
Ранее, 5 января, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал Байдена военным преступником и заявил, что он несет ответственность за гибель множества людей и должен быть отстранен от управления государством.
В частности, он обратил внимание на то, что отправка оружия на Украину автоматически делает инициаторов такой помощи соучастниками преступлений в зоне конфликта.
В тот же день Байден заявил о критической точке боевых действий на Украине и призвал оказать всю возможную поддержку Киеву.
23 декабря директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев указал на то, что военно-промышленный комплекс США получает сверхприбыль от конфликта на Украине. При этом он отметил, что Соединенные Штаты не замечают, как втягиваются в конфликт «по сценарию недавнего афганского фиаско».
20 декабря эксперт вашингтонского Атлантического совета Харлан Уллман заметил, что США могут начать действовать в своих интересах на Украине по аналогии с тем, как они поступили, когда вывели свои войска из Афганистана.
В конце ноября заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс признала, что американский военно-промышленный комплекс улучшается за счет конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон ежедневно анализирует влияние поставок оружия Киеву и изучает возможные потребности союзников и партнеров, которые могут стать покупателями американского вооружения.
США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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