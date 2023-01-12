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В США обвинили Байдена в принесении в жертву украинского народа

Правозащитник из США Барака: Байден принес в жертву украинский народ
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден пожертвовал целым поколением украинского народа ради интересов американского капитала. Об этом 12 января заявил афроамериканский правозащитник Аджаму Барака.

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Он назвал «непристойным» воинственный настрой американцев по отношению к ситуации на Украине.

«Этот конфликт не должен был произойти. Я виню Байдена. Целое поколение украинцев приносится в жертву интересам американского капитала», — написал Барака в Twitter.

Ранее, 5 января, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал Байдена военным преступником и заявил, что он несет ответственность за гибель множества людей и должен быть отстранен от управления государством.

В частности, он обратил внимание на то, что отправка оружия на Украину автоматически делает инициаторов такой помощи соучастниками преступлений в зоне конфликта.

В тот же день Байден заявил о критической точке боевых действий на Украине и призвал оказать всю возможную поддержку Киеву.

23 декабря директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев указал на то, что военно-промышленный комплекс США получает сверхприбыль от конфликта на Украине. При этом он отметил, что Соединенные Штаты не замечают, как втягиваются в конфликт «по сценарию недавнего афганского фиаско».

20 декабря эксперт вашингтонского Атлантического совета Харлан Уллман заметил, что США могут начать действовать в своих интересах на Украине по аналогии с тем, как они поступили, когда вывели свои войска из Афганистана.

В конце ноября заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс признала, что американский военно-промышленный комплекс улучшается за счет конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон ежедневно анализирует влияние поставок оружия Киеву и изучает возможные потребности союзников и партнеров, которые могут стать покупателями американского вооружения.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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