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Американский политик назвал Джо Байдена военным преступником

Политик Янг: главной чертой Джо Байдена является тяга к военным преступлениям
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден несет ответственность за гибель множества людей и должен быть отстранен от управления государством. Такое мнение в четверг, 5 января, высказал кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

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«Джо Байден — военный преступник, поощряющий массовые убийства, и это главное, что нужно о нем знать. Меня не волнует, страдает ли он слабоумием или разбрасывается словами, как Барак Обама <...> Мне всё равно. Нужно выгнать ВСЕХ военных преступников из Белого дома», — написал он в своем Twitter.

По мнению Янга, в частности, отправка оружия на Украину автоматически делает инициаторов такой помощи соучастниками преступлений в зоне конфликта. В этом контексте он упомянул целый ряд западных политиков, включая действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака, а также его предшественников — Лиз Трасс и Бориса Джонсона.

Ранее в этот день Джо Байден заявил о критической точке боевых действий на Украине и призвал оказать всю возможную поддержку Киеву.

Тогда же американский генерал Патрик Райдер во время брифинга в Пентагоне заявил, что 6 января США анонсируют новый план военной помощи. Поставка обойдется Вашингтону практически в $3 млрд. Это будет самым большим пакетом помощи для Киева.

Ранее, 1 января, обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist отметил, что американский президент не находится в хорошем физическом и когнитивном состоянии, что ставит под угрозу национальную безопасность государства.

США и союзники нарастили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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