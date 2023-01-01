В США назвали состояние Байдена угрозой национальной безопасности

Президент США Джо Байден не находится в хорошем физическом и когнитивном состоянии, что ставит под угрозу национальную безопасность государства. Такое мнение высказала обозреватель Джордан Бойд в статье Federalist.

«Он [Байден] машина по производству ляпов. Он подвергает страну риску практически каждый раз, как открывает рот», — говорится в публикации от 30 декабря.

Кроме того, Бойд отметила, что оговорки Байдена становятся трендами в TikTok.

Ранее, 21 декабря, Байден на пресс-конференции по итогам визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон Байден назвал его «Беленским», а затем перепутал украинский народ с иранским.

В ноябре Байден уже заявлял о намерении «освободить Иран». При этом он сразу добавил, что «они довольно скоро освободятся сами».

Летом прошлого года Байден наклонился к микрофону и заговорил шепотом, чем тоже напугал журналистов.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.