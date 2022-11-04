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Байден заявил о скором «освобождении» Ирана

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Фото: REUTERS/WANA/Majid Asgaripour
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Президент США Джо Байден заявил о намерении скоро «освободить Иран». Об этом в пятницу, 4 ноября пишет Bloomberg.

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Выступая в Калифорнии на предвыборном митинге, американский лидер рассказывал о ситуации с доступом к здравоохранению для американских ветеранов, но потом переключился на иранскую тематику, отреагировав на призыв кого-то из присутствовавших в зале затронуть этот вопрос.

«Не беспокойтесь, мы собираемся освободить Иран», — сказал Байден.

При этом он сразу добавил, что «они довольно скоро освободятся сами».

Других подробностей глава Белого дома не привел. Зал отреагировал на его слова одобрительно.

В свою очередь президент Ирана Ибрахим Раиси ответил Байдену в своей пятничной речи, посвященной захвату в 1979 году посольства США в Тегеране сторонниками исламской революции, что Иран и так свободен.

«Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости не попасть в ваш плен», — приводит его слова Bloomberg.

79-летний Байден самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

2 ноября Байден, выступая на мероприятии во Флориде, посвященном здравоохранению, заявил, что однажды разговаривал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба ученых, о которых он мог говорить, умерли еще до его рождения.

Это не единственная оговорка, которую допустил американский лидер, выступая на этом мероприятии. В частности, он заявил, что вступил в должность главы государства «этим летом», вновь перепутал Украину и Ирак, а когда попытался исправить ситуацию объяснил, что думал об Ираке, так как там умер его сын. Однако Бо Байден, хоть и служил в Ираке, но умер от онкологического заболевания.

Кроме того, президент США назвал обрушившийся на Флориду ураган «Иэн» Иваном. Пользователи Сети тогда в очередной раз выразили обеспокоенность состоянием здоровья президента.

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