Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган «Иваном»

Американский президент Джо Байден выступил перед сторонниками Демократической партии во Флориде 1 ноября, чтобы поддержать кандидата в губернаторы Чарли Криста и кандидата в сенат представителя Вэла Демингса перед промежуточными выборами на следующей неделе. Его речь с самого начала ознаменовалась оговорками.

«Последний раз я был здесь месяц назад из-за урагана «Айван» («Айван» — 10-й по силе тропический циклон Атлантического океана, обрушившийся в 2004 году на страны Карибского бассейна. — Ред.), то есть «Айэн», простите», — начал выступление глава Белого дома.

Несмотря на попытку исправиться самостоятельно, корректно произнести название разрушительного урагана четвертой категории «Иэн», Байден не смог.

Затем американский лидер произнес еще несколько фраз, которые разошлись цитатами по соцсетями. Например, рассуждая об инфляции, Байден назвал это мировое явление последствием войны в Ираке, потом ситуации на Украине, а подытожил тем, что вспомнил Ирак, так как его сын там погиб.

«Инфляция сейчас — это общемировая проблема из-за войны в Ираке… простите, на Украине. Я подумал об Ираке, потому что там погиб мой сын», — говорит американский президент в ролике.

Джо Байден и прежде не справлялся с констатацией места смерти его сына Бо Байдена, который скончался от онкологии. В прошлом месяце в Колорадо он заявил, что бывший генеральный прокурор штата Делавэр и военный резервист Бо Байден «потерял свою жизнь в Ираке».

Тогда Белый дом сообщил The Washington Examiner, что президент считает смерть сына от глиобластомы в 2015 году следствием воздействия ям для сжигания мусора и отходов. Бо умер от онкологии через шесть лет после того, как вернулся со службы в 2008–2009 годах.

Еще одну оговорку президента США отметил журналист Грег Прайс. Он разместил в Twitter несколько постов с выступлением Байдена, в одном из которых последний указывает на свои любопытные знакомства.

«Джо Байден утверждает, что он разговаривал с человеком, который изобрел инсулин. Я погуглил это, и два парня, которые изобрели инсулин, умерли в 1948 и 1978 годах, так что судите сами», — написал Прайс.

В начале октября у президента США во Флориде уже было знаковое появление перед публикой, когда он публично выругался во время общения с мэром Форт Мэйерс Бич Рэем Мерфи. Тогда Байден добавил крепкое словцо к реплике о своей непобедимости.

Еще одной оговоркой Байден отличился 29 октября, рассуждая о предвыборной кампании, проводимой демократами в 2018 году. Американский лидер отметил, что они посетили 54 штата США из 50 существующих.