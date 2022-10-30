Байден перепутал количество штатов в США

Президент США Джо Байден во время выступления оговорился и заявил, что в стране 54 штата. Видеоролик его речи на мероприятии опубликовал 29 октября Telegram-канал «Милитарист».

Говоря про предвыборную кампанию, проводимую демократами в 2018 году, американский лидер отметил, что они посетили 54 штата США.

«Без шуток. Вот почему мы победили в 2018 году. Побывали в 54 штатах…» — сказал он.

Напомним, что в Америке 50 штатов и федеральный округ Колумбия.

Накануне Байден, заканчивая свое выступление в Сиракузах, штат Нью-Йорк, некоторое время аплодировал сам себе и стоял, не понимая, куда идти. Покинуть сцену ему помогла одна из выступающих.

Днем ранее американский лидер создал неловкую ситуацию во время пресс-конференции после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Байден скорчил смешное лицо в ответ на многочисленные вопросы журналистов.

До этого, 25 октября, президент США неправильно произнес имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Президент оговорился и назвал того «Раши Санук».

21 октября телеведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье Байдена. Он допустил, что президент выполняет чьи-то приказы.

Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. В следующем месяце главе Белого дома исполнится 80 лет.