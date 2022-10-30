Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем
Спорт
Российский боксер Папин победил боснийца Бельо техническим нокаутом
Мир
В ООН получили уведомление от России о выходе из зерновой сделки
Мир
Байден перепутал количество штатов в США
Общество
В Подмосковье приземлился самолет с освобожденными из плена военными РФ
Мир
Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины
Мир
В Совфеде заявили о готовности заменить украинское зерно на рынке
Спорт
Непомнящий победил в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера
Мир
Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета
Мир
Молдавия впервые закупила электричество у Румынии
Мир
Киев выяснит причины появления украинских компонентов в иранских БПЛА
Мир
Зеленский призвал исключить Россию из G20

Байден перепутал количество штатов в США

0
Фото: Reuters/Tasos Katopodis
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден во время выступления оговорился и заявил, что в стране 54 штата. Видеоролик его речи на мероприятии опубликовал 29 октября Telegram-канал «Милитарист».

Говоря про предвыборную кампанию, проводимую демократами в 2018 году, американский лидер отметил, что они посетили 54 штата США.

Демократическая братия: сможет ли Байден остаться на второй срок
И кто еще в США претендует на президентское кресло

«Без шуток. Вот почему мы победили в 2018 году. Побывали в 54 штатах…» — сказал он.

Напомним, что в Америке 50 штатов и федеральный округ Колумбия.

Накануне Байден, заканчивая свое выступление в Сиракузах, штат Нью-Йорк, некоторое время аплодировал сам себе и стоял, не понимая, куда идти. Покинуть сцену ему помогла одна из выступающих.

Днем ранее американский лидер создал неловкую ситуацию во время пресс-конференции после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Байден скорчил смешное лицо в ответ на многочисленные вопросы журналистов.

До этого, 25 октября, президент США неправильно произнес имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Президент оговорился и назвал того «Раши Санук».

21 октября телеведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье Байдена. Он допустил, что президент выполняет чьи-то приказы.

Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. В следующем месяце главе Белого дома исполнится 80 лет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022