Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции

Президент США Джо Байден в игривой форме передразнил журналистов во время пресс-конференции после встречи с президентом Израиля Исааком Герцогом в четверг, 27 октября.

Американский лидер счел шум от многочисленных и одновременных вопросов от журналистов забавным и поэтому скорчил смешное лицо, очевидно пародируя ситуацию.

Это далеко не первый случай, когда Байден вызывает неловкую ситуацию во время публичных мероприятий.

Так, 25 октября, он неправильно произнес имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Президент оговорился и назвал того «Раши Санук»

Накануне американский лидер оговорился и назвал вице-президента страны Камалу Харрис «замечательным президентом».

18 октября президент Соединенных Штатов Америки не понял вопроса журналиста во время выступления в Вашингтоне. Вопрос привел лидера США в ступор, и Байден буквально «завис» на несколько секунд. Вместо него отвечать пришлось помощнику.

До этого, 13 октября, Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке во время публичного выступления в штате Колорадо. В реальности Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга.

79-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев.