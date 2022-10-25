Байден назвал вице-президента Харрис «замечательным президентом»
Президент США Джо Байден назвал вице-президента страны Камалу Харрис «замечательным президентом». Стенограмма выступления Байдена опубликована на сайте Белого дома 24 октября.
Американский лидер оговорился, поздравляя Харис с днем рождения.
«Недавно также был день рождения Камалы. Ей исполнилось 30 лет. <...> C днем рождения замечательного президента», — сказал он.
Кроме того, Байден пошутил о возрасте вице-президента. На самом деле 20 октября ей исполнилось 58 лет.
Это не первый случай, когда Байден попадает в неловкую ситуацию на публичных мероприятиях.
Так, 18 октября американский лидер не понял вопроса журналиста во время выступления с презентацией обновленной программы погашения студенческого долга в Вашингтоне. На кадрах видно, что вопрос привел лидера США в ступор, Байден буквально «завис» на несколько секунд. Вместо него отвечать пришлось помощнику.
13 октября Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке. Оговорился американский лидер во время публичного выступления в штате Колорадо. В реальности Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга.
79-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев.