Байден назвал вице-президента Харрис «замечательным президентом»

Президент США Джо Байден назвал вице-президента страны Камалу Харрис «замечательным президентом». Стенограмма выступления Байдена опубликована на сайте Белого дома 24 октября.

Американский лидер оговорился, поздравляя Харис с днем рождения.

«Недавно также был день рождения Камалы. Ей исполнилось 30 лет. <...> C днем рождения замечательного президента», — сказал он.

Кроме того, Байден пошутил о возрасте вице-президента. На самом деле 20 октября ей исполнилось 58 лет.

Это не первый случай, когда Байден попадает в неловкую ситуацию на публичных мероприятиях.

Так, 18 октября американский лидер не понял вопроса журналиста во время выступления с презентацией обновленной программы погашения студенческого долга в Вашингтоне. На кадрах видно, что вопрос привел лидера США в ступор, Байден буквально «завис» на несколько секунд. Вместо него отвечать пришлось помощнику.

13 октября Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке. Оговорился американский лидер во время публичного выступления в штате Колорадо. В реальности Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга.

79-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев.