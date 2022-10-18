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Байден снова попал в неловкую ситуацию

Байден «завис» после выступления в Вашингтоне
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию, не поняв вопроса журналиста во время выступления с презентацией обновленной программы погашения студенческого долга в Вашингтоне. Видео этого момента появилось в сети 17 октября.

На видео, показанном порталом Defense Now, Байден завершает свою пресс-конференцию и собирается уходить, однако один из репортеров задает ему еще один вопрос, касающийся частных кредитов американцев.

На кадрах видно, что вопрос привел лидера США в ступор, Байден буквально «завис» на несколько секунд. Вместо него отвечать пришлось помощнику.

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79-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев.

Так, 13 октября Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке. Оговорился американский лидер во время публичного выступления в штате Колорадо. В реальности Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга.

Ранее в октябре американцев обеспокоило состояние президента после публикации кадров его прилета в Пуэрто-Рико. На кадрах Байден направляется к трибуне для выступления, но потом неожиданно останавливается и начинает растерянно оглядываться по сторонам. Пользователи предположили, что президент США мог «потеряться в пространстве».

Ранее, в конце сентября, президент США удивил телезрителей оговоркой в истории про знакомство со своей будущей женой Джилл. Байден заявил, что это случилось, когда ему было 30 лет, а ей — 12. На самом деле разница в возрасте супругов составляет девять лет.

22 сентября на конференции The Global Fund, проходившей в Нью-Йорке, Байден не смог спуститься со сцены. Закончив выступление, политик направился к выходу, однако определил неправильное направление и впал в замешательство. Покинуть помещение ему помогли ассистенты.

Еще ранее, в июле, президент США заявил, что болен раком из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Позднее пресс-службе Белого дома пришлось объяснять слова американского президента, отмечая, что Байден оговорился и на самом деле не болен раком. С онкологией он боролся много лет назад.

В этом же месяце Байден в ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии заявил, что чтит эгоизм американских солдат. Вероятно, он спутал слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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