Байден оговорился в речи об американских солдатах на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден 16 июля в ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии заявил, что чтит эгоизм американских солдат.

«Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке», — сказал американский лидер.

Вероятно, Байден спутал слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

Отметим, что американский президент часто попадает в курьезные ситуации, то забывая речь, то путая слова или здороваясь с пустым пространством.

Так, 8 июля с Байденом произошел очередной курьез — в ходе выступления на тему защиты репродуктивного здоровья, читая речь с телесуфлера, он прочитал вслух и данные к тексту инструкции. Выступление главы государства транслировалось в прямом эфире.

14 мая глава Белого дома также допустил оговорку, выступая на пресс-конференции на саммите Штатов и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Он забылся и назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом США.

До этого, 5 мая, Байден оговорился во время приема в честь празднования Дня американо-мексиканской дружбы. Тогда он назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом. В тот же день глава Вашингтона назвал американцев нацией иммигрантов.