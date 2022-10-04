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Пользователи Twitter встревожились состоянием Байдена после кадров из Пуэрто-Рико

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Пользователи Twitter в США обеспокоились состоянием президента страны Джо Байдена после публикации кадров его прилета в Пуэрто-Рико. Свои комментарии пользователи начали оставлять под постом Национального комитета Республиканской партии, опубликовавшего видео 4 октября.

На кадрах Байден направляется к трибуне для выступления, но потом неожиданно останавливается и начинает растерянно оглядываться по сторонам. Пользователи предположили, что президент США мог «потеряться в пространстве».

«Это выглядит серьезно, он внезапно впал в состояние крайнего замешательства», — отметил комментатор.

«Знает ли он, где он находится? Молитесь за него, ему это нужно», – написал другой пользователь.

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«Переживаю за него. С таким графиком и нагрузкой ему наверно очень тяжело. Он выдержит?» — также поинтересовался один из пользователей.

Некоторые пользователи также отметили некомпетентность ближайшего окружения президента, которое не обращает никакого внимания на проблемы Байдена.

«Забавно, как все просто пытаются игнорировать Байдена и продолжают идти, надеясь, что мы не заметить глупость, которую он собирается сделать. В конечном итоге она должны остановиться и признать, что делает Байден, он же, в конце концов, президент», – заметил один из оставивших комментарий.

Ранее, 1 октября, обозреватель газеты The Washington Post Меган МакАрдл написала, что чем чаще Байден появляется перед публикой в рамках предвыборной кампании 2024 года, тем больше беспокойства он вызывает. По ее словам, вопрос состоит не только в том, сможет ли медлительный и уставший Байден одержать победу на предстоящих выборах, но и в том, хватит ли ему сил для управления страной на протяжении еще как минимум года.

Так, 28 сентября, выражая благодарность ряду политиков, Байден упомянул Джеки Валорски, погибшую в начале августа в результате автокатастрофы. Президент США несколько раз задал вопрос: «Где Джеки?».

До этого, 22 сентября, на конференции The Global Fund, проходившей в Нью-Йорке, Байден не смог спуститься со сцены. Закончив выступление, политик направился к выходу, однако определил неправильное направление.

Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки. Его конкуренту Дональду Трампу в этом году исполнилось 76 лет.

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