Байден объяснил свой рак загрязнением окружающей среды

Президент США Джо Байден заявил, что болен раком из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Об этом в среду, 20 июля, пишет New York Post.

Свое заявление о здоровье американский лидер сделал во время выступления о глобальном потеплении, в котором президент описал ситуацию с выбросами нефтеперерабатывающих заводов недалеко от дома своего детства в Клеймонте, штат Делавэр.

По его воспоминаниям, ветер постоянно нес грязный воздух в сторону города. Так, жителям приходилось часто включать на машинах стеклоочистители, чтобы смывать нефтяные пятна со стекол.

«Поэтому у меня и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. В течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — отметил он.

Пресс-служба Байдена уточнила, что американский лидер оговорился, случайно использовав глагол в настоящем времени, и имел в виду свой опыт лечения рака кожи в прошлом.

Так, представитель Белого дома Эндрю Бейтс сослался на твит обозревателя The Washington Post, который отметил, что Байдену действительно удалили немеланомную опухоль кожи еще до президентского срока.

Американский президент в последнее время часто забывает речь, путает слова или здоровается с пустым пространством.

Ранее, 16 июля, Байден в ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии заявил, что чтит эгоизм американских солдат. Вероятно, он спутал слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

До этого, 13 июля, президент США прибыл в Израиль в рамках турне по странам Ближнего Востока. Его визит начался с ряда казусов. В частности, американский лидер в очередной раз оговорился и пообещал еврейскому государству хранить память о «чести» холокоста. Он перепутал слова honor — честь, и horror — ужас.

Между тем Байден 9 июля также оговорился во время своего публичного выступления. В ходе своего выступления президент США произнес фразу «прервать президентство» (to terminate the presidency) вместо запланированной «прервать беременность» (to terminate the pregnancy).

Ранее в пятницу в ходе выступления на тему защиты репродуктивного здоровья 8 июля он, читая речь с телесуфлера, прочитал вслух и данные к тексту инструкции.

79-летний Байден является самым возрастным президентом США, и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в Штатах, так и в мире.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.