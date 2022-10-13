Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке

Президент США Джо Байден по ошибке сказал, что его сын погиб в Ираке. Оговорился американский лидер во время публичного выступления в среду, 12 октября, в американском штате Колорадо.

Байден рассказывал о том, что именно в Колорадо проходили боевую подготовку служащие ВС США, которые впоследствии принимали участие в сражениях против германских войск в ходе Второй мировой войны.

«Я говорю это искренне. Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающуюся службу и расстался с жизнью в Ираке. Представьте мужество, отвагу и настоящие жертвы, <...> которые все они принесли», — заявил он.

В реальности Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга. Тем не менее, он действительно проходил службу в Ираке в период с 2008 по 2009 год. Ранее американский лидер допускал, что онкология у его старшего сына могла развиться из-за токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на военных объектах.

Ранее президент США удивил телезрителей оговоркой в истории про знакомство с будущей женой, Джилл. Байден заявил, что это случилось, когда ему было 30 лет, а ей — 12. На самом деле разница в возрасте супругов составляет девять лет.

До этого, в августе, Байден оговорился в речи о состоянии американской экономики, призвав не допустить ее улучшения.

Еще ранее, в июле, президент США заявил, что болен раком из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Позднее пресс-службе Белого дома пришлось объяснять слова американского президента, отмечая, что Байден оговорился и на самом деле не болен раком. С онкологией он боролся много лет назад.

В этом же месяце Байден в ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии заявил, что чтит эгоизм американских солдат. Вероятно, он спутал слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

79-летний Байден самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев.