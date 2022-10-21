Американский ведущий усомнился в психическом здоровье Байдена

Ведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье президента США Джо Байдена. Об этом он рассказал в эфире 20 октября.

«Когнитивно страдающий президент», — заявил журналист.

Он также допустил, что Байден выполняет чьи-то приказы.

79-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев.

20 октября Байден допустил оговорку во время выступления перед избирателями в Питтсбурге, а затем не смог найти выход со сцены. Завершив речь, американский лидер отошел от трибуны и развернулся в противоположную от лестницы сторону. Некоторое время Байден оглядывался, говорил что-то вслух и жестикулировал.

До этого, 13 октября, Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке. Оговорился американский лидер во время публичного выступления в штате Колорадо. В реальности Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга.

Ранее в октябре американцев обеспокоило состояние президента после публикации кадров его прилета в Пуэрто-Рико. На кадрах Байден направляется к трибуне для выступления, но потом неожиданно останавливается и начинает растерянно оглядываться по сторонам. Пользователи предположили, что президент США мог «потеряться в пространстве».

В конце сентября президент США удивил телезрителей оговоркой в истории про знакомство со своей будущей женой Джилл. Байден заявил, что это случилось, когда ему было 30 лет, а ей — 12. На самом деле разница в возрасте супругов составляет девять лет.