Байден потерялся на сцене после выступления в Питтсбурге

Американский президент Джо Байден 20 октября выступил с речью перед избирателями в Питтсбурге, после чего попытался покинуть сцену, но не смог сразу найти выход. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.

Байден обратился к избирателям с места, где почти девять месяцев назад произошло обрушение моста, из-за чего пострадали десять человек. Он рассуждал о строительстве и восстановлении инфраструктуры по всей стране.

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