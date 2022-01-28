Мост упал на газопровод в Питтсбурге перед приездом Байдена

Мост обрушился в американском городе Питтсбург, повредив газопровод. Инцидент произошел перед приездом президента США Джо Байдена. Об этом городские власти сообщают в Twitter в пятницу, 28 января.

«Пожалуйста, избегайте районов Форбс и Брэддок по причине подтвержденного обрушения моста», — говорится в тексте.

В районе происшествия стоит сильный запах газа. На месте работают пожарная служба, скорая помощь и полиция. На данный момент данных о пострадавших нет, передает RT.

Американский лидер и члены его администрации запланировали посетить научно-исследовательский центр Mill 19. По словам официального представителя американской администрации Джен Псаки, Байдена оперативно проинформировали об аварии.

«Глава государства продолжит запланированную на сегодня поездку и будет поддерживать связь с должностными лицами на местах по вопросу оказания дополнительной помощи», — написала она в своем аккаунте в Twitter.

Ранее, 8 января, в центре Минска обрушилась часть моста на улице Немига. Инцидент спровоцировал дорожные затруднения. Движение транспорта было частично ограничено на улице Немига, Богдановича и проспекте Победителей. В результате происшествия никто не пострадал.