Байден заявил о необходимой «менее могущественному миру» ведущей роли США

Президент США Джо Байден, выступая перед однопартийцами в штате Пенсильвания 20 октября заявил, что «менее могущественный» мир нуждается в ведущей роли Америки, которая должна определять их курс и действия.

«Ребята из другой команды не понимают. Они не понимают: то, как поступает Америка определит, как действует остальной мир. Они смотрят на нас как на лидера, потому что они не такие большие и могущественные», — сказал он.

Байден в преддверии ноябрьских промежуточных выборов с поддержкой кандидата от политического объединения в конгресс. По словам журналистов Белого дома, американский лидер считает необходимым поддерживать однопартийцев, так как республиканцы вообще не понимают устройство внешней политики.

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