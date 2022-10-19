В Китае указали на желание США усилить гегемонию через ситуацию вокруг Украины

США стремятся сохранить и усилить свою гегемонию в мире, используя для этого ситуацию вокруг Украины. Об этом во вторник, 18 октября, написал журналист китайской газеты Global Times Хэ Чжигао.

«В российско-украинском конфликте США лишь раздували пламя, а не действовали как крупная держава, способствующая миру и диалогу», — сказано в материале Чжигао.

Соединенные Штаты, по мнению журналиста, пытаются создать условия для того, чтобы мировое сообщество было центрировано на них, а гегемония Соединенных Штатов усиливалась.

Чжигао также подчеркнул, что США укрепляют свое господство через НАТО и другие блоковые политические платформы.

Автор статьи отметил: действия США вредят странам Европейского союза (ЕС), выступающим за международное сотрудничество и стремящимся обрести автономию европейской безопасности. Расхождение позиций США и Европы становится всё более явным.

По словам Чжигао, европейские страны в своих действиях стали придерживаться более стратегического подхода. Германия, которую журналист назвал фактическим лидером ЕС, активнее проявляет себя в урегулировании европейского порядка, считает он.

Ранее, 14 октября, газета Global Times писала, что Вашингтон не извлек никаких уроков из кризисной ситуации, сложившейся на Украине. По мнению автора статьи, Вашингтон исходит из «мышления холодной войны», стремясь к усилению лагерного противостояния, которое и явилось причиной конфликта на Украине.

Таким образом издание прокомментировало обновленную стратегию национальной безопасности США, опубликованную 12 октября и содержащую в себе положения о защите граждан и расширении в области экономики. Кроме того, согласно стратегии, США собираются сдерживать «представляющую опасность» РФ и конкурировать с КНР.

Двумя днями ранее газета Global Times предрекла конец гегемонии США. В издании выразили мнение о том, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС предвещает падение глобальной американской гегемонии.

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

Ранее, в сентябре, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая обстановка является непредсказуемой, и основная причина этой ситуации заключается в стремлении США сохранить свое господство в мире. При этом он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в регионе ситуации в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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