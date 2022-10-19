Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 19 октября
Мир
Глава МИД ФРГ предложила отказаться от принципа «безопасность вместе с Россией»
Мир
В США заявили об увеличении производства РСЗО HIMARS до 96 в год
Мир
В Китае указали на желание США усилить гегемонию через ситуацию вокруг Украины
Мир
Reuters сообщило о намерении стран Запада обсудить в СБ ООН поставки иранского оружия
Мир
Берлускони предупредил о мировой войне в случае вступления Украины в НАТО
Мир
В АТОР допустили введение Грузией 90-дневного лимита на пребывание россиян
Мир
МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения на ЗАЭС
Мир
Президент Чехии поддержал повышение пенсионного возраста
Экономика
В Германии заявили о желании покупать газ из РФ после конфликта на Украине
Мир
Politico узнала о призыве ряда стран ЕС к новым санкциям против России
Общество
Сальдо заявил об угрозах Киева разрушить плотину Каховской ГЭС
Сюжет:

В Китае указали на желание США усилить гегемонию через ситуацию вокруг Украины

Журналист газеты Global Times Хэ Чжигао: США пытаются усилить свою гегемонию, используя конфликт вокруг Украины
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США стремятся сохранить и усилить свою гегемонию в мире, используя для этого ситуацию вокруг Украины. Об этом во вторник, 18 октября, написал журналист китайской газеты Global Times Хэ Чжигао.

Пойдут в рост: Путин заявил о роли суверенных государств в новой эпохе
Как президент оценил перспективы развития России и какую пользу в уходе иностранных компаний он увидел

«В российско-украинском конфликте США лишь раздували пламя, а не действовали как крупная держава, способствующая миру и диалогу», — сказано в материале Чжигао.

Соединенные Штаты, по мнению журналиста, пытаются создать условия для того, чтобы мировое сообщество было центрировано на них, а гегемония Соединенных Штатов усиливалась.

Чжигао также подчеркнул, что США укрепляют свое господство через НАТО и другие блоковые политические платформы.

Автор статьи отметил: действия США вредят странам Европейского союза (ЕС), выступающим за международное сотрудничество и стремящимся обрести автономию европейской безопасности. Расхождение позиций США и Европы становится всё более явным.

По словам Чжигао, европейские страны в своих действиях стали придерживаться более стратегического подхода. Германия, которую журналист назвал фактическим лидером ЕС, активнее проявляет себя в урегулировании европейского порядка, считает он.

Ранее, 14 октября, газета Global Times писала, что Вашингтон не извлек никаких уроков из кризисной ситуации, сложившейся на Украине. По мнению автора статьи, Вашингтон исходит из «мышления холодной войны», стремясь к усилению лагерного противостояния, которое и явилось причиной конфликта на Украине.

Таким образом издание прокомментировало обновленную стратегию национальной безопасности США, опубликованную 12 октября и содержащую в себе положения о защите граждан и расширении в области экономики. Кроме того, согласно стратегии, США собираются сдерживать «представляющую опасность» РФ и конкурировать с КНР.

Двумя днями ранее газета Global Times предрекла конец гегемонии США. В издании выразили мнение о том, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС предвещает падение глобальной американской гегемонии.

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

Ранее, в сентябре, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая обстановка является непредсказуемой, и основная причина этой ситуации заключается в стремлении США сохранить свое господство в мире. При этом он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в регионе ситуации в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022