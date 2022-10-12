Белый дом опубликовал новую стратегию США по национальной безопасности

Белый дом обнародовал новую стратегию США по национальной безопасности в среду, 12 октября.

Защита граждан и расширение в области экономики — основные цели стратегии. Кроме того, США собираются сдерживать «представляющую опасность» РФ и конкурировать с КНР.

«Мы будем эффективно конкурировать с Китайской Народной Республикой, которая является единственным конкурентом, обладающим как намерением, так и способностью изменить международный порядок, сдерживая при этом опасную Россию», — говорится в документе.

Отмечается, что Штаты не хотят жесткого разделения мира на блоки.

«Мы признаем, что в геополитическом отношении КНР представляет собой самый значительный геополитический вызов для Америки. И хотя в значительной степени это будет касаться Индо-Тихоокеанского региона, у этого вызова есть и глобальное измерение», — подчеркнул помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе специального телефонного брифинга для журналистов.

Он заверил, что Соединенные Штаты не будут «пытаться разделять мир на жесткие блоки», поскольку не стремятся к переходу от соперничества к конфронтации или новой холодной войне.

Также США пообещали опираться на прагматичный подход во взаимодействии с российской стороной в тех областях, где это может представлять обоюдную выгоду.

«США будут поддерживать и развивать прагматические способы взаимодействия для разрешения вопросов, которые могут представлять обоюдную выгоду (для США) и России», — сообщается в заявлении на сайте Белого дома.

В конце марта Пентагон назвал РФ «острой угрозой» в стратегии нацбезопасности США. Главный же объект внимания Пентагона — Китай. Эта страна названа основным конкурентом и вызовом для Вашингтона.

23 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби указал на отсутствие аргументов к усилению политики ядерного сдерживания в отношении РФ. Кроме того, в Пентагоне подтвердили, что действия российских ВС в ходе спецоперации по защите Донбасса будут учитываться в рамках формирования концепции безопасности Соединенных Штатов.