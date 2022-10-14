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В Китае указали на отсутствие извлеченных уроков США из кризиса на Украине

Global Times: США не извлекли никаких уроков из кризиса на Украине
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Обновленная стратегия национальной безопасности США, опубликованная 12 октября, свидетельствует о том, что Вашингтон не извлек никаких уроков из кризисной ситуации, сложившейся на Украине. Об этом в пятницу, 14 октября, написала китайская газета Global Times.

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Издание отмечает, что выпуск стратегии задержался на несколько месяцев как раз из-за сложившейся на Украине ситуации, но вместе с этим из документа следует, что США не сделали никаких выводов из украинского кризиса.

По мнению автора статьи, Вашингтон исходит из «мышления холодной войны», стремясь к усилению лагерного противостояния, хотя которое и явилось причиной конфликта на Украине.

Кроме того отмечается, что документ дает понять, что администрация президента США Джо Байдена так и не смогла внести какие-либо поправки в радикальную позицию администрации экс-лидера Дональда Трампа в отношении Китая.

Белый дом обнародовал новую стратегию США по национальной безопасности в среду, 12 октября. Защита граждан и расширение в области экономики — основные цели стратегии. Кроме того, США собираются сдерживать «представляющую опасность» РФ и конкурировать с КНР.

При этом в документе говорится, что Штаты не хотят жесткого разделения мира на блоки, тем не менее Вашингтон называет Китай самым серьезным геополитическим вызовом для США. Россия же обозначена в качестве «актуальной угрозы безопасности» в Европе.

В конце марта Пентагон назвал РФ «острой угрозой» в стратегии нацбезопасности США. Главный же объект внимания Пентагона — Китай. Эта страна названа основным конкурентом и вызовом для Вашингтона.

23 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби указал на отсутствие аргументов к усилению политики ядерного сдерживания в отношении РФ. Кроме того, в Пентагоне подтвердили, что действия российских ВС в ходе спецоперации будут учитываться в рамках формирования концепции безопасности Соединенных Штатов.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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