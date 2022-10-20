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В Госдуме предрекли провал попыток США захватить лидерство в мире

Депутат Савченко: США не смогут захватить лидерство в мире
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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
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США не смогут захватить лидерство в мире, как это было несколько десятилетий назад. Об этом 20 октября заявил депутат Госдумы Олег Савченко.

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«Не должно быть гегемона, как было 10–50 лет назад, когда Америка захватила лидерство и диктовала законы как политические, так и экономические во всем мире. Я думаю, что в ближайшее время ситуация останется такой, какая есть: Америка не сможет восстановить свое лидерство, Китай будет бороться за то, чтобы им эта конкурентная борьба была выиграна, Индия включается в технологическую гонку и претендует также на лидерство», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Европа при этом «теряет очки», так как «ввязалась в политические интриги, связанные с ситуацией на Украине», добавил Савченко.

«Это интересная ситуация, где Россия найдет свое место <…> Сейчас ни в коем случае нельзя никому верить, нужно заниматься своей экономикой, своими гражданами, своей безопасностью и будущим», — заключил депутат.

Накануне израильское издание Jerusalem Post написало, что решение о переориентации России на Восток разрушит гегемонию США. Россия, по мнению авторов материала, впредь будет больше взаимодействовать со странами, связанными с ШОС и СВМДА. Издание отмечает, что в переориентации на Восток Россия, вероятно, опирается на опыт СССР.

18 октября журналист китайской газеты Global Times Хэ Чжигао указал на желание США усилить гегемонию через ситуацию вокруг Украины. Соединенные Штаты, по мнению журналиста, пытаются создать условия для того, чтобы мировое сообщество было центрировано на них, а гегемония Вашингтона усиливалась.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 октября заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад в попытках превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

В сентябре секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая ситуация непредсказуема из-за стремления США сохранить свое господство в мире. При этом он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.

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