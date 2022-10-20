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В Израиле рассказали о разрушающем гегемонию США решении России

Jerusalem Post: переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией
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Фото: Global Look Press/Boris Roessler/dpa
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Решение о переориентации России на Восток разрушит гегемонию США. Такое мнение в четверг, 19 октября, выразило издание Jerusalem Post.

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«Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок, — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья», — сказано в материале.

Россия, по мнению авторов материала, впредь будет больше взаимодействовать со странами, связанными с ШОС и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. — Ред). Издание отмечает, что в переориентации на Восток Россия, вероятно, опирается на опыт СССР.

Ранее в этот день журналист китайской газеты Global Times Хэ Чжигао указал на желание США усилить гегемонию через ситуацию вокруг Украины. Соединенные Штаты, по мнению журналиста, пытаются создать условия для того, чтобы мировое сообщество было центрировано на них, а гегемония Соединенных Штатов усиливалась.

9 октября газета Global Times предрекла конец гегемонии США. Издание выразило мнение о том, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в европейских странах конфликт интересов между США и ЕС может привести к падению глобальной американской гегемонии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 октября заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад в попытках превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

В сентябре секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая ситуация непредсказуема из-за стремления США сохранить свое господство в мире. При этом он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.

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