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Байден после выступления потерялся и не смог найти свое место

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден после выступления попал в очередную неловкую ситуацию и не смог сразу найти свое место на сцене. Видеоролик его речи на мероприятии опубликовал 28 октября телеканал NBC News в YouTube.

По завершении речи в Сиракузе, штат Нью-Йорк американский лидер некоторое время аплодировал сам себе и стоял, не понимая, куда идти. После этого одна из выступавших помогла ему присесть на установленный на цене стул.

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Это не первый случай рассеянного поведения главы Белого дома. Так, 25 октября Байден назвал вице-президента страны Камалу Харрис замечательным президентом.

18 октября американский лидер не понял вопроса журналиста во время выступления с презентацией обновленной программы погашения студенческого долга в Вашингтоне. На кадрах видно, что вопрос привел лидера США в ступор.

22 сентября на конференции The Global Fund, проходившей в Нью-Йорке, Байден не смог спуститься со сцены. Закончив выступление, политик направился к выходу, однако определил неправильное направление и впал в замешательство. Покинуть помещение ему помогли ассистенты.

79-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев.

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