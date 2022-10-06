Байден выругался в микрофон при общении с чиновником во Флориде

Американский лидер Джо Байден использовал ненормативную лексику во время общения с мэром Форт Мэйерс Бич Рэем Мерфи во Флориде, передала газета Daily mail 5 октября.

«Никому не одолеть Байдена», — сказал президент чиновнику, употребив бранное слово.

С Мерфи он обменялся репликами после выступления о предпринимаемых властями мерах для помощи тем, кто пострадал от урагана «Иан», их беседа транслировалась на телеканалах США.

Байден полагает, что ураган «Иэн» может стать одним из самых разрушительных в истории страны.

Тропический шторм «Иэн» сформировался в Атлантическом океане 23 сентября примерно в 625 км к юго-востоку от Ямайки и начал двигаться на северо-запад. Национальный центр по слежению за ураганами отметил, что ураган «Иэн» усиливался до самой опасной, пятой, категории, скорость ветра достигала 250 км/ч.

29 сентября сообщалось, что из-за урагана без электричества остались более 2 млн жителей Флориды. Это более 20% потребителей. Помимо этого, в результате обрушения стихии акула заплыла на улицу города. Власти штата предупредили жителей, что в связи с ураганом на улицах могут встречаться и другие дикие животные.

В апреле во время выступления в штате Айова американского президента пометила птица.

24 января Байден после пресс-конференции выругался на корреспондента Fox News Питера Дуси в невыключенный микрофон, возмутившись вопросом об инфляции. Президент Соединенных Штатов назвал журналиста «тупым» и пробурчал еще одно оскорбление. Сам корреспондент высказывания президента в свой адрес не услышал.