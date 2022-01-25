Байден выругался на журналиста FoxNews в невыключенный микрофон

Президент США Джо Байден рассердился на вопрос корреспондента FoxNews Питера Дуси об инфляции и позволил себе жестко высказаться вслед уходящим после пресс-конференции журналистам в невыключенный микрофон в понедельник, 24 января.

«Вы будете отвечать на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция является политической проблемой в преддверии промежуточных выборов?» — кричал корреспондент FoxNews Дуси в завершении конференции.

Байден, глядя вслед представителям пула Белого дома, не выдержал и назвал журналиста «тупым», а также пробурчал еще одно оскорбление.

Скорее всего, американский президент думал, что микрофон отключен, полагают в CNBC. Сам виновник очередного казуса Джо Байдена высказывания президента в свой адрес не слышал. Глава Белого дома иронично называет Дуси любимчиком за его критические высказывания в адрес американской администрации.

Дуси известен своим воинственным подходом к вопросам на брифингах Белого дома, где он часто задает жесткие вопросы пресс-секретарю Джен Псаки и самому Байдену по таким темам, как инфляция, иммиграция и преступность.

Дуcи после инцидента в Белом доме появился в эфире FoxNews, где соведущий Джесси Уоттерс пошутил, сказав, что президент прав.

«Да, никто еще не проверил факты [Байдена] и не сказал, что это неправда», — подыграл коллеге Дуси.

Ранее в этот день Джо Байден признался, что не может справиться с гаджетом без дочери. В случае проблем со смартфоном он тут же звонит ей, так как сам ничего не понимает в технике.