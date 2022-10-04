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Число жертв урагана «Иэн» в США возросло до 100 человек

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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По меньшей мере 101 человек погиб в результате урагана «Иэн» в американском штате Флорида. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные местных властей.

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Больше всего смертей приходится на штат Флорида. В округе Шарлотт погибли не менее 24 человек, также еще четыре смерти зафиксировано в Северной Каролине.

2 октября сообщалось о 77 жертвах урагана. Тогда же президент США Джо Байден заявил, что «Иэн» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории страны, также он допустил значительный рост жертв от последствий разбушевавшейся стихии.

Тропический шторм «Иэн» сформировался в Атлантическом океане 23 сентября примерно в 625 км к юго-востоку от Ямайки и начал двигаться на северо-запад. На побережье Флориды морем были смыты дома, по всему штату разрушены здания, паводковые воды уничтожили дома и предприятия. Некоторые жители оказались загнаны в ловушку. По данным Национального центра ураганов, скорость ветра в штате по-прежнему составляет 35 миль в час.

29 сентября сообщалось, что из-за урагана без электричества остались более 2 млн жителей Флориды. Это более 20% потребителей. Помимо этого, в результате обрушения стихии акула заплыла на улицу города. Власти штата предупредили жителей, что в связи с ураганом на улицах могут встречаться и другие дикие животные.

Самым разрушительным ураганом в истории США остается «Катрина». Стихия обрушилась в августе 2005 года на штат Луизиана. 80% города Новый Орлеан оказалось под водой. Своих домов лишились примерно 700 тыс. жителей. От суммарных последствий бедствия погибли 1836 человек, а экономические потери составили минимум $125 млрд.

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